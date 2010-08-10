В июле на украинском авторынке зафиксирован новый рекорд автопродаж с начала 2010 года. Усилиями всех операторов удалось реализовать свыше 15,2 тысяч автомобилей, что на 7,6% лучше показателя июня. Более того, по сравнению с прошлым годом дилеры продали на 15,3% авто больше. Такие данные приводит «AUTO Consulting». В частности, в июле «АвтоВАЗ» сохранил лидирующие позиции, но занял всего 13,4% украинского рынка. Его преследует корейский «Hyundai», который сумел нарастить свое присутствие до 9,7% рынка. Не отстает и ЗАЗ с показателем 9,3%. «Chery» осталась на четвертом месте, но продолжает наращивать долю присутствия. Однако китайские автомобили из огромного стока 2008 года уже заканчиваются, и украинцев ждут новые премьеры «Chery» уже осенью. Активизировались дилеры «Toyota», которые в июле сумели реализовать на 26% больше автомобилей, что обеспечило японским автомобилям 5-е место на украинском рынке. Но еще больший рывок совершили дилеры «Renault» - +40%. Это позволило французским авто занять 6% рынка. Второй месяц подряд свои претензии на лидерство демонстрирует «Ford», но в июле он все же уступил мощному натиску «Renault». «Chevrole» продолжает терять позиции, но смог зацепиться в июле за 5% рынка. А вот «Skoda», даже без популярной ранее «Octavia Tour», смогла нарастить сбыт почти на 150 авто. Замыкает «ТОП-10» «Mitsubishi», которая завершает переход на новый модельный ряд. Покидают рынок прежнее поколение «Outlander» и «Lancer», но в конце июля в активе «Mitsubishi» появилось сразу две новинки: кроссовер ASX, а также новое поколение «Pajero Sport». Уже который месяц продолжают снижаться продажи KIA (в июле –20%), которая еще в начале года составляла конкуренцию лидерам рынка. У дилеров закончились ходовые модели, которые обещают завезти уже к осени. Вместе с тем, в автосалонах «SsangYong» по данным агентства отмечают ажиотаж. Только за июль продажи корейских внедорожников выросли на 40%. Нарастили продажи и дилеры китайских «Geely». В сегменте Premium кризис закончился еще в начале года. В июле отдельные брэнды уже выходили на объемы 2008 года. Так, значительно выросли продажи BMW, благодаря новой 5-серии и новому X5. Распробовали украинцы и BMW X1. Стабильно растут продажи «Range Rover». А в салонах «Porsche» смогли увеличить продажи в 2 раза. Спрос на новый «Cayenne» превзошел ожидания и клиентам уже приходится по несколько месяцев ожидать свое авто.