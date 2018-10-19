Эксперт объяснил, почему Украина нужна Европе лишь в качестве сырьевого придатка

Виктор Суслов / Главред

Европа видит Украину лишь в виде сырьевого придатка, при этом закрывшись протекционистскими барьерами и ограничив торговлю для Украины квотами, позволив поставлять только сырье, заявил экс-министр экономики Виктор Суслов.

"В западно-экономической современной мысли уже доминирует политика, направленная на протекционизм отдельных отраслей. США являются крупнейшей успешной страной в мире и всегда проводили и проводят политику протекционизма, так же, как и Европейский Союз", - отметил он.

По его словам, несколько лет назад на заводе "Мотор Сич" обсуждал с руководством, почему они не могут сертифицировать и продавать свои двигатели в Евросоюзе.

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"Двигатели "Мотор Сичи", особенно вертолетные, держат мировой рекорд. Впрочем, в Европу их все равно нельзя продать. Работники предприятия объясняют, что им поставили технические барьеры, и Европа просто отказывается сертифицировать украинские двигатели. И такая ситуация со многими видами сложной технической продукции.

Ведь закрывшись протекционистскими барьерами, введя для Украины квоты, позволив поставлять только сырье, нас причисляют к европейской экономике только как сырьевой придаток. Впрочем, Украине ни в коем случае не следует соглашаться участвовать на таких невыгодных условиях", - добавил Суслов, сообщает zik.ua.

Напомним, ранее эксперты предупредили о последствиях нового мирового кризиса для Украины.