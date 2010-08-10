Россия направила в бюджет Южной Осетии более 900 млн долларов

Россия за последние два года направила в бюджет Южной Осетии в общей сложности около 940 млн долларов. Об этом сообщил первый вице-премьер России Игорь Шувалов, пишет «Дело». Шувалов рассказал, что Россия и в дальнейшем будет предоставлять средства Южной Осетии, однако они будут направлены не на восстановление республики после войны августа 2008 года, а на содействие экономическому развитию. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Владимир Путин. Ранее он заявил, что в 2011 году Южная Осетия получит на осуществление различных совместных проектов 230 млн долларов. Стоит отметить, что международная организация International Crisis Group оценила затраты России на восстановление Южной Осетии в 840 млн долларов. Также Шувалов заявил, что все совместные российско-южноосетинские проекты в области восстановления республики будут выполнены до конца 2010 года. В ходе программы вице-премьер в целом позитивно охарактеризовал ход работ в Южной Осетии, где он побывал с инспекцией. В конце 2009 года власти Южной Осетии признали, что программа по восстановлению пострадавших в ходе войны с Грузией объектов провалена. Впоследствии президент республики Эдуард Кокойты обвинил в срыве восстановительных работ некие «прогрузинские силы», которые «внедряют коррупционные схемы». При этом он отметил, что эти силы действуют в том числе и в Москве. В начале июня 2010 года стало известно, что Генеральная прокуратура РФ займется проверкой восстановительных работ в Южной Осетии. В ходе войны с Грузией в Южной Осетии было уничтожено около 3,5 тысячи домов.