Коммунальный "сюрприз": в двух районах Киева повысили тарифы на отопление и горячую воду

В Киеве повысили коммунальные тарифы / УНИАН

В Киеве для жителей Днепровского и Дарницкого районов, которые обслуживаются энергопоставляющей компанией "Евро-Реконструкция", эксплуатирующей столичную Дарницкую ТЭЦ, повышены тарифы на отопление и горячую воду.

Соответствующее решение было принято Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Согласно решению, тариф на отопление вырастет на 3,7%, до 1225,19 грн для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными счетчиками и до 32,58 грн за кв. м в месяц для абонентов без счетчиков.

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В то же время тариф на горячую воду при условии подключения полотенцесушителя - увеличился до 73,53 грн за куб. м с 70,56 грн. Тариф на горячую воду при отсутствии полотенцесушителя вырос до 67,93 грн за куб. м с 65,15 грн. Все тарифы указаны с НДС.

Ранее сообщалось о том, что новые тарифы на отопление будут устанавливаться строго через месяц после повышения цен на газ для населения.

Напомним, эксперт предупредила о тяжелых последствиях повышения цен на газ для населения.