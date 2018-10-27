Регуляторная служба отказалась утверждать повышение Кабмином цен на газ

Изменения в документ не согласованы с регулятором / Факти - ICTV

Государственная регуляторная служба не согласовала с Кабинетом министров проект поэтапного повышения цен на газ с ноября 2018 года.

Согласно документу от 26 октября, данный проект постановления уже рассматривался службой и был согласован 10 августа. Однако после повторного рассмотрения выяснилось, что документ изменился и изменения не согласованы, сообщают "Украинские новости".

Также в предоставленных документах отсутствует анализ регуляторного влияния, который содержит обоснование необходимости государственного регулирования, и копия Читайте такжеПочему цены на газ в Украине будут расти и дальшесообщения об обнародовании с целью получения замечаний и предложений.

"Таким образом, отсутствует возможность в полном объеме провести анализ и предоставить объективную оценку влияния такой редакции проекта постановления на регуляторную среду в случае ее введения", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров повысил цену на газ для населения на 23,5% — c 6 тысяч 958 до 8 тысяч 550 гривен за тысячу кубометров. Президент Петр Порошенко поручил правительству озаботиться расширением программы субсидий из-за подорожания газа.