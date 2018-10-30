Покусились на святое: стало известно, на сколько подорожало сало для украинцев

30 октября 2018, 13:04

Цены на "главный наркотик украинцев" продолдают расти.

сало
Сало. Иллюстративное фото / landlord.ua

В Украине в сентябре средние розничные цены на сало увеличились на 3,4% (на 2,3 гривен/кг) – до уровня 70,01 гривен/кг по сравнению с августом.

Соответствующее сообщение опубликовали представители Государственной службы статистики. При этом, наиболее низкий уровень цен на сало был зафиксирован в Тернопольщине − 45,01 гривен/кг.

Самое дорогое сало продается в Киеве − 113,55 гривен/кг. Стоимость свинины увеличилась на 2,8% − до 117,88 гривен/кг. Цены на тушкованную курятину повысились до 58,62 гривен/кг, а на говядину − до 124,99 гривны/кг.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт назвал причину серьезного подорожания сала в Украине.

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