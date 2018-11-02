И Путин не удержал: СМИ выяснили, что Порошенко вывез на Украину из России

Как Порошенко вывез на Украину оборудование с Липецкой фабрики / фото: mignews.com.ua

Знаменитая президентская компания Roshen вывезла с Липецкой фабрики дорогостоящее оборудование почти на 10 млн грн – вопреки заявлениям Петра Порошенко, что глава РФ Владимир Путин блокирует деятельность российского филиала Roshen.

Как утверждают журналисты программы "Грошi" на телеканале "1+1", два груза с дорогостоящей аппаратурой для производства и упаковки кондитерских изделий переправили из Липецка в Киев (на адрес киевского офиса компании) 17 и 25 января 2018 года.

Факт переправки груза журналистам удалось установить по данным таможенной базы.

По данным телеканала, это был уже не первый раз, когда с фабрики вывозили оборудование. Ряд техники переправили на Украину еще в 2015 году.

Ранее в оккупированном Крыму был обнаружен очень интересный факт – на магазинных полках появились конфеты липецкой фабрики "Рошен". При этом президент Порошенко неоднократно заявлял, что липецкая фабрика "Рошен" не работает, а магазины в оккупированном Крыму не реализуют продукцию компании.

В самой компании заявили, что обнаруженную в Крыму ее продукцию употреблять опасно для жизни, так как она просрочена. В корпорации обвинили украинские СМИ в том, что те могут "умышленно применять манипулятивные приемы и подавать непроверенную, недостоверную информацию, примером этого является сюжет, который вышел на одном из украинских каналов 2 октября".