Королевская рассказала к чему приведет повышение цен на газ

Повышение цен на газ для промышленных предприятий может привести к безвозвратной потере конкурентоспособности украинской металлургической и химической продукции на внешнем рынке и запустит механизм инфляции внутри страны. Об этом заявила глава Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия Королевская, информирует «РБК-Украина». По ее словам, отечественная промышленность сегодня ведет жесткую конкурентную борьбу на посткризисном мировом рынке, и частые изменения тарифов на газ негативно отражаются на конкурентоспособности продукции. «Повышение цен на газ для промышленных предприятий может привести к безвозвратной потере конкурентоспособности украинской металлургической и химической продукции на внешнем рынке, - считает Наталия Королевская. За последние полтора месяца это уже второе повышение тарифов на газ. «Сначала был отменен Меморандум, предусматривающий льготные поставки газа промышленникам, что привело к росту цен на 23%. Теперь решением НКРЭ тарифы поднимутся еще на 9,8%.Таким образом правительство ради получения очередного транша от МВФ идет на шоковую терапию в промышленности, поднимая за полтора месяца тарифы больше чем на треть. И это в условиях нестабильности на внешних экспортных рынках», - заявила Наталия Королевская. «Известно, что доля экспорта продукции отечественной металлургической и химической промышленности достигает 50% от общего объема экспорта. Именно эти отрасли приносят наибольшее количество валюты в страну, - отметила Н.Королевская. - Потеря конкурентоспособности продукции металлургов и химиков на мировом рынке негативно скажется на стабильности курса гривны в Украине». По мнению главы Комитета Верховной Рады, негативный эффект от принятого решения рынок почувствует уже в середине октября. Помимо падения конкурентоспособности отечественных экспортеров, рост тарифов запустит инфляционный механизм внутри страны, который приведет к росту цен на практически все группы товаров. «Правильным решением правительства стал бы полугодовой мораторий на повышение тарифов на газ для промышленности сразу после отмены действия Меморандума. Это дало бы время оценить перспективы восстановления мировых рынков и позиции отечественной продукции на них. Промышленники получат возможность акклиматизации в новых условиях, и смогут просчитать рентабельность работы до конца года», - отметила Н.Королевская.