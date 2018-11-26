Киберпонедельник: что нужно знать о скидках и распродажах в онлайн-магазинах

Украинцев ждет Киберпонедельник / tv.ua

23 ноября по всему миру стартовал сезон предновогодних распродаж. Черная пятница-2018 порадовала шопоголиков волной скидок и распродаж.

Что такое Киберпонедельник

Однако на этом грандиозные распродажи не заканчиваются. На смену Черной пятнице идет Киберпонедельник (или как его еще называют Черный понедельник).

Его название идет от того, что интернет-магазины продолжают радовать скидками и в первый рабочий день после Черной пятницы. Люди, приходя на работу, делают заказы в интернет-магазинах, ловя возможность сделать покупки по скидкам и на распродажах. Поэтому Киберпонедельник нередко еще называют онлайн-версией Черной пятницы.

Немалую роль в традиции Киберпонедельника (Cyber monday) играет и то, что многие любители скидок и распродаж избегают шумных гипермаркетов и торговых центров, где не редки столкновения и даже драки между любителями халявы. При этом в Киберпонедельник можно совершать покупки не выходя из дома или из офиса.

Киберпонедельник 2018

Черный понедельник - Киберпонедельник стартует сразу после знаменитой Black Friday.

В 2018 году Киберпонедельник в Украине и за рубежом состоится 26 ноября.

В этот день онлайн-магазинах устанавливаются внушительные скидки на электронику, бытовую технику, гаджеты, смартфоны и другие популярные товары.

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История Киберпонедельника

Традицию Киберпонедельника еще в 2005 году начал ресурс Shop.org, онлайн-подразделение Национальной федерации розничной торговли США.

А причиной послужило то, что специалисты по интернет-продажам обратили внимание на интересный факт - продажи в Сети били рекорды как раз в первый понедельник, после Дня благодарения.

Отметим, что в 2017 году любители онлайн-покупок выложили в Cyber Monday 6,6 млрд долларов, что на 16,5% больше, чем в 2016 году.

При этом ключевое отличие от Черной пятницы в том, что в Киберпонедельник предлагаются скидки только в интернет-магазинах.

Главные советы покупок в Киберпонедельник

Опытные шоперы отмечают, что прежде чем делать покупки в Сyber Monday, просмотрите информацию о наиболее выгодных скидках. Такую информацию можно легко найти в Сети.

Кроме того, не лишне будет подсчитать, какую примерно сумму денег вы готовы потратить, ведь гигантские скидки на всё могут соблазнить вас на дорогую, но бесполезную покупку.

При этом подсчитывая стоимость каждой покупки, стоит также обратить внимание на доставку, а покупая в официальных интернет-магазинах Америки, узнайте, какой будет стоимость доставки вашего заказа у компаний-посредников.

Напомним, ранее эксперт раскрыл хитрые уловки маркетологов в Черную пятницу.