Аналитик предупредил о росте курса доллара в Украине из-за обострения агрессии России

До начала декабря в Украине курс доллара может перешагнуть новую психологическую отметку, полагает аналитик / Reuters

Старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб считает, что до 1 декабря в Украине курс доллара может превысить психологическую отметку в 28 гривен за "бакс" (на 26 число НБУ установил курс на уровне 2779,5828 грн).

Валюта в нашей стране может подорожать из-за обострения агрессии со стороны России, рассказал эксперт Обозревателю.

"На начавшейся неделе (26 ноября — 2 декабря — Ред.) мы ожидаем роста курса доллара к гривне... Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0-28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться в пределах 27,8/28,2 грн", — отметил собеседник. Ранее стало известно, что в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт пограничный корабль России протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности РФ по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка-офицера, трое из них находятся в больнице в Керчи (захваченный РФ Крым).

Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. В понедельник, 26 ноября, глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.