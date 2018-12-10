"Деньги и секс": журналист рассказал о финансовой пирамиде советника Порошенко

Юрий Бирюков создал финансовую пирамиду, сообщил журналист / Главред

Журналист Владимир Бойко сообщил, что в 2012 году советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков создал финансовую пирамиду, которая также занималась предоставлением сексуальных услуг — туристическую сеть "Куда угодно".

Бирюков назначил директором фирмы свою жену, в 2013-м правоохранители выяснили, что он размещал в Сети объявления насчет работы в сфере интимных услуг, написал аналитик на своей странице в Facebook.

"…27 февраля 2013 года Управление СБУ в Киевской области зарегистрировало уголовное производство №22013100000000085 по факту размещения в сети Интернет объявлений о возможности трудоустройства за границей на высокооплачиваемую работу в сфере оказания сексуальных услуг за денежное вознаграждение", — отметил автор.

По его словам, было моментально установлено, что эти объявления размещал Бирюков, и в марте 2013 года в офисе и дома будущего советника главы государства проведели обыски.

"Бирюкову удалось откупиться, вину на себя взял один из его сотрудников, который заключил соглашение с прокурором и был освобожден от наказания...", — добавил журналист.

Читайте такжеСтраусиные яйца Порошенко"Но это окончательно подорвало финансовое состояние будущего советника президента, который, чтобы рассчитаться с СБУшниками, залез в колоссальные долги, а имущество Бирюкова, за исключением его автомобиля "Ягуар", который он спрятал от государственного исполнителя, 30 января 2014 было арестовано по требованию кредиторов...", — утверждает Бойко.

Юрий Бирюков создал финансовую пирамиду, утверждает журналист / Скриншот с facebook.com/volodymyr.boiko1965

"Таким образом, только по этим эпизодам Бирюков должен был погасить более 1 млн грн (при курсе 8 грн/долл.). Но в марте 2014 года Бирюков нашел гениальный выход: он опубликовал номер своей банковской карты и объявил сбор средств "на армию" и открыл благотворительный фонд... и уже в конце 2014 года не только рассчитался с долгами, но и восстановил свой туристический сексуальный бизнес... А вскоре стал советником президента и руководителем Николаевской областной организации "Блока Петра Порошенко", — сообщил автор.

"Правда, как-то в 2015 году известный бизнесмен и блогер Алексей Тамразов решил проверить закупку советником президента автомобилей Spartan Ford F-550 для АТО на пожертвованные средства. Оказалось, что при цене производителя 3,7 млн грн автомобили приобретали по цене 5,35 млн грн...", — подчеркнул аналитик. Ранее сообщалось, что в столице Грузии Тбилиси правоохранители задержали пятерых граждан Украины. СМИ писали, что украинцев подозревают в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывчатого устройства. Также были названы имена троих задержанных.

Юрий Бирюков утверждал, что народный депутат, бывший командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко был в Тбилиси, "втравил" Украину в дипломатический скандал, подставил "своих" людей и в последний момент сбежал. Позже нардеп написал, что советник Петра Порошенко тиражирует фейки с сайта телеканала "Звезда" и "Русская весна".