В Кабмине назвали дату нового повышения пенсий для украинцев

Пенсии. Иллюстративное фото / "2000"

Новый этап повышения пенсий в Украине назначен на 1 марта 2019-го.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Кабмин со ссылкой на вице-премьера страны Павел Розенко. "1 марта 2019 состоится следующий этап повышения пенсий. И в дальнейшем уже ежегодно, каждое 1 марта следующего года, осовременивание пенсий будет производиться автоматически", −сказал чиновник.

Кроме того, Розенко рассказал, что пенсии будут повышаться в диапазоне от 17% до 40%.

"Примерно полмиллиона военных пенсионеров получат повышенные пенсии уже с начала года", - подытожил вице-премьер.

Напомним, ранее в Минсоцполитики объяснили, как украинцам будут начислять пенсии.