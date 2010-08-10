В портах «застряло» 80% украинского зерна, предназначенного на экспорт

Украинские власти и представители бизнеса блокируют экспорт зерновых из Украины, сообщает Коммерсант-Украина. Как следует из внутренней переписки Гостаможни и ее региональных подразделений, экспортировать зерновые из страны хоть и не запрещено, но практически невозможно. Между тем, как стало известно Ъ, в свободном вывозе пшеницы из страны сейчас не заинтересованы и сами участники рынка. Они предлагают правительству ввести временный запрет на ее экспорт, что позволит им воспользоваться правом разорвать действующие невыгодные договоры, объяснив это форс-мажорными обстоятельствами. О блокировании экспорта зерновых из украинских портов стало известно из заявлений участников рынка в конце июля. Власти отреагировали на это мгновенно. 2 августа вице-премьер Сергей Тигипко обвинил в задержках поставок Государственную таможенную службу, пообещав потребовать наказания чиновников, «действия которых приводят к убыткам бизнеса и государства». Впрочем, ситуация с тех пор мало изменилась. Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко вчера сообщил Ъ, что в портах до сих пор остаются заблокированными 80% зерновых и только 20% «непонятно каким образом вывезены», а Гостаможня по-прежнему обвиняет все без исключения компании в завышении параметров качества зерна для увеличения объема возмещения НДС, но «еще ни разу вина компаний не была доказана». При этом в Минагрополитики вчера заявили, что не видят причин проверять экспортеров, поскольку с этой задачей хорошо справляются зерновые инспекции. По данным участников рынка, сейчас в украинских портах находятся 6 судов с пшеницей, зафрахтованных компаниями Alfred C.Toepfer, «Кернел», а также дочерней структурой Glencore International – компанией «Серна». «Наше судно стоит десять дней в Севастопольском морском порту, и мы уже платим штраф за простой. Таможенное оформление предназначенного для перевозки на нем зерна пока завершить не удается из-за того, что еще не получены результаты анализов, проводящихся по новым требованиям Гостаможслужбы – на соответствие зерна таможенному коду, по которому оно вывозится», – рассказал директор компании «Серна» Николай Петрик.