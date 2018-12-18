Жить будем плохо, но недолго: экономист спрогнозировал последствия "второго срока" Порошенко

Виктор Суслов / Главред

В случае победы действующих властей на президентских и парламентских выборах в 2019 году и продолжения ими нынешней политики, украинскую экономику ждет разрушение.

Такое мнение высказал экс-министр экономики Украины, заслуженный экономист Виктор Суслов в чате на Главреде.

"Если исходить из того, что после переизбрания действующий президент и парламент останутся у власти и будут продолжать свою прежнюю политику, то можно прогнозировать разрушение украинской экономики в следующие пять лет, завершение деиндустриализации страны, выезд миллионов граждан Украины на заработки и для постоянного проживания за границу и окончательное закрепление за Украиной статуса беднейшей и одной из наиболее отсталых стран Европы", - говорит Суслов.

Читайте такжеВиктор Суслов: без внешнего финансирования Украине угрожает дефолт и крах экономикиПо его словам, никаких "плюшек" в связи с приближением выборов украинцам ждать не стоит, а предвыборная риторика действующих властей призвана воздействовать, скорее, на эмоциональную сферу граждан.

"Собственно, власть их и не обещает. Основные лозунги избирательной кампании президента уже объявлены. Это перенос акцента в финансировании на армию. Это пропагандистская кампания вокруг поддержки украинского языка и, следовательно, ограничение использования других языков национальных меньшинств. Это получение украинской церковью статуса автокефальной поместной церкви. Как мы видим, все эти предвыборные обещания связаны с эмоциональным стимулирование избирателей, но не с повышением их жизненного уровня", - отмечает эксперт.

Что касается влияния военного положения на экономику страны, то оно, скорее всего, будет негативным.

"Военное положение всегда негативно влияет на экономику, в том числе и на стабильность гривны. Потому что в условиях ВП страна становится непривлекательной для инвесторов, иностранные покупатели украинской продукции сокращают количество контрактов с Украиной в виду неуверенности в будущем, сокращается туризм и транспортные потоки, а вместе с этим уменьшаются и валютные поступления страны. Внешние займы при этом становятся все дороже. Все это - факторы, подрывающие гривну", - заключил Суслов.

Читайте такжеЭкс-министр экономики назвал наибольший провал украинских властей в 2018 годуРанее экономист Виктор Скаршевский высказал мнение, что решение ввести военное положение в Украине не только не приблизит окончание войны, но также затрудняет переговоры с Киева с российской стороной.

Скаршевский обращает внимание, что военное положение введено в тех областях, где у действующих властей самые низкие рейтинги.

Эксперт считает, что введение военного положения было чисто политической инициативой президента Петра Порошенко, так как с 2014 года в Украине было гораздо больше поводов для таких мер, а ввели его за месяц до старта избирательных кампаний кандидатов в президенты. "Остается только надеяться, что на экономику это никак не повлияет", - подытожил Скаршевский.