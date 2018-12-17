"Пропали деньги со счетов": в крупном банке произошел сбой

В системе "Альфа-банка" произошел сбой / bankruptcy-ua.com

В Украине произошел сбой в системе крупного банка — "Альфа-банка", из-за сбоя у некоторых клиентов возникли проблемы с безналичными расчетами.

У ряда клиентов "Альфа-банка" пропали деньги со счетов, возник отрицательный остаток, сообщает Громадське со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

По данным издания, в "Альфа-банке" заверили, что сейчас работают над тем, чтобы исправить ошибку как можно скорее.

Напомним, ключевым акционером "Альфа-банка" является российский миллиардер Михаил Фридман.

Ранее произошел масштабный сбой в работе украинского государственного банка — "ПриватБанка" — по всей территории Украины 9 июля не работали банкоматы, терминалы и "Приват24".