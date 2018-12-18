Экс-министр спрогнозировал судьбу "Северного потока-2"

Германия и другие крупнейшие европейские страны смогут отстоять необходимость для них строительства "Северного потока-2", полагает экс-министр / Фото: REUTERS

Бывший министр экономики, заслуженный экономист Виктор Суслов считает, что Германия и другие крупнейшие европейские страны, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2", скорее всего, смогут отстоять необходимость для них строительства этого газопровода.

США выступают против строительства "Северного потока-2", поскольку заинтересованы в выходе на европейский газовый рынок, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, уже в следующем году Штаты должны стать крупнейшим производителем газа в мире за счет резкого увеличения добычи сланцевого сжиженного газа.

"Поэтому они хотят, чтобы Европа закупала более дорогой американский сланцевый газ и не закупала бы газ у России. Так что почему Конгресс США принял решение против "Северного потока-2" (в Палате представителей была принята резолюция, согласно которой страна намерена противостоять строительству "Северного потока-2" — Ред.) — понятно", — отметил собеседник.

Читайте такжеВ Берлине рассказали о безрадостных для Украины последствиях выхода Германии из Северного потока-2Суслов подчеркнул, что Европарламент одобрил резолюцию, в которой призвал прекратить строительство газопровода, далеко не единогласно.

"На продолжение строительства "Северного потока-2" настаивает, прежде всего, Германия, которая хочет выполнять роль крупнейшего газового хаба Европы, что также резко усиливает и политическое влияние Германии в ЕС. Именно поэтому "Северный поток-2" наполовину финансируют и строят западноевропейские фирмы", — добавил экономист.

"Поэтому и США, и ЕС отстаивают вовсе не интересы Украины в вопросах дележа европейского газового рынка. Они борются за свои собственные интересы, — подчеркнул экс-чиновник. Если бы США смогли остановить строительство "Северного потока-2" и получить контроль над украинской ГТС (газотранспортная система — Ред.), к чему они стремятся, они смогли бы буквально взять Евросоюз за горло. А факт нарастания противоречий между США и ЕС общеизвестен", — сказал аналитик.

"Но я думаю, что Германия и другие крупнейшие европейские страны, участвующие в строительстве "Северного потока-2", скорее всего, смогут отстоять необходимость для них строительства этого газопровода", — заявил эксперт.

Ранее депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на "Северный поток-2".

В нем говорится, что трубопровод не соответствует третьему энергопакету ЕС. Эксперты, опираясь на тот факт, что по "Северному потоку-2" в Евросоюзе нет единства, полагают, что принятие документа заблокирует строительство газопровода. Западные СМИ сообщали, что США готовы ввести санкции против компаний, вовлеченных в реализацию проекта.