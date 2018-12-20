Пенсия в Украине декабре 2018: сколько и когда дадут украинцам

Какие пенсии украинцы получат в декабре / kpravda.com

Из-за новогодних и рождественских праздников выплаты пенсий в Украине сдвигать не будут.

Таким образом, пенсию за декабрь украинские пенсионеры получат уже в этом месяце, а январскую – соответственно, в январе. Никаких переносов не будет, заверили в ПФУ..

Что касается проекта постановления Кабмина относительно изменения финансирования Пенсионного фонда, то оно действительно есть – но изменений режима выплаты пенсий не подразумевает, пишут "Аргументы и Факты в Украине".

"Пенсионеры получат пенсии в декабре за декабрь, а изменения касаются лишь финансирования пенсий на конец года. Пенсии в Украине увеличиваются, соответственно, правительство увеличивает и их финансирование", – уточнили в ПФУ.

Как известно, с 1 января 2019 в Украине намерены повысить пенсии военным пенсионерам, а в марте – пересчитать выплаты уже всем пенсионерам.

Ранее экс-министр экономики назвал наибольший провал украинских властей в 2018 году. В самом тяжелом положении, по словам Виктора Суслова, оказались пенсионеры.

Ранее эксперт и старший экономист "Всемирного банка" Алексей Случинский выразил мнение, что в Украине возраст выхода на пенсию для большинства категорий граждан будет повышаться из-за увеличения средней продолжительности жизни.