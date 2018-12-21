Но новогодние праздники добавили еще 29 поездов

21 декабря 2018, 11:24

Укрзализныця также увеличила количество рейсов уже назначенных поездов.

Поезд
Но новогодние праздники добавили поездов / Униан

Стартовала продажа билетов на 29 дополнительных поездов, назначенных на новогодние праздники-2018-2019.

Укрзализныця также увеличила количество рейсов уже назначенных поездов. В частности, назначены поезда в западном направлении из Киева и Одессы, а также из Львова в Ужгород и Ивано-Франковск.

Назначены поезда:

№181/182 Киев – Львов с отправлением из Киева 22, 23, 26, 27, 30, 31 декабря, 5, 6, 9, 10, 13, 14 января, обратно 21, 22, 25, 26, 29, 30 декабря 4, 5, 8, 9, 12, 13 января.

№191/192 Киев – Львов с отправлением из Киева 23, 25, 28-31 декабря, 2-6, 8-12 января, обратно 23, 25, 28-30 декабря, 1-5, 7-13 января.

Читайте также"Менеджмент — горите в аду": волонтер рассказала о проблеме с билетами в Укрзализныци№217/218 Киев – Львов с отправлением из Киева 22-27 декабря, обратно 23-28 декабря.

№197/198 Киев – Ковель отправлением из Киева 23, 25, 29, 31 декабря, 5, 6, 9, 13 января, обратно 23, 25, 29 декабря, 1, 5, 7, 9, 13 января.

№207/208 Киев – Ужгород – Киев, отправление из Киева 20, 22, 24, 29 декабря, обратно 23, 25, 28 декабря, 8 января.

№235/236 Киев – Ужгород, отправление из Киева 22, 24, 26 декабря, обратно 21, 23, 25, 27 декабря.

№ 219/220 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы – 25 и 27 декабря.

№249/231/250 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы – Киев: из Киева 2, 4, 7 января 2019, обратно 3 и 8 января.

№223/224 Киев – Одесса: в Одессу 30, 31 декабря, 6, 8 января, обратно 30 декабря, 1, 7, 8 января.

№258/227 Одесса – Ужгород с отправлением из Одессы 22, 24, 26 декабря, обратно 25 декабря.

№161/162 Киев – Николаев: из Киева 21, 23, 25, 27, 29 декабря, 3, 5, 9, 13 января, обратно 22, 24, 26, 28 декабря, 2, 4, 8, 12 января.

Днепровское направление:

№179/180 Киев – Днепр, отправление из Киева 23, 25, 29, 30, 31 декабря, 5, 8, 12 января, обратно 23, 25, 29, 30 декабря, 1, 5, 8, 12 января.

№275/276 Киев – Кривой Рог, отправление из Киева 10 января, обратно 28 декабря.

№205/206 Покровск – Харьков, отправление из Покровска и Харькова 22, 25, 28, 29, 30 декабря, 2, 4, 5, 8, 12, 13 января.

№168 Львов – Одесса, отправление из Львова 23, 25, 28-30 декабря, 1, 2, 5, 8, 11-13 января. Из Львова поезд будет курсировать 23, 25, 28-31 декабря, 2, 5, 8, 11-13 января.

№185 Львов – Ужгород – будет курсировать 22, 23, 28-30 декабря, 3-5, 12, 13 января.

№193 Ивано-Франковск – Львов – 28, 30 декабря, 1, 3, 5 января.

№201 Львов – Ужгород – 22, 28 декабря, 2, 6, 12 января.

Дополнительные рейсы:

№111/112 Харьков – Львов с отправлением из Харькова 23, 25, 27, 29 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 января, обратно 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6 , 8, 10, 12, 14 января.

№670/669 Кременчуг – Бахмач – из Кременчуга и Бахмача 8 января.

№781/782/774/773 Черкассы – Киев – Шостка – из Черкасс, Киева и Шостки 25 декабря, 1, 2, 8 января.

№797/798 Харьков – Запорожье – из Харькова и Запорожья 25 декабря, 1, 8 января.

Скоростные поезда:

№720/719 Киев – Харьков – из Киева 25 декабря, 1, 8 января, обратно 26 декабря, 2, 9 января.

№736/735 Киев – Запорожье – из Киева и Запорожья 22, 25, 29 декабря, 1, 5, 8, 12 января.

Продление маршрута следования:

Читайте такжеНовое подорожание билетов на поезда: стали известны детали№43/44 Ивано-Франковск – Днепр, ежедневно отправляется из Ивано-Франковска с 27 декабря по 8 января, обратно с 29 декабря по 10 января.

№72/71 Запорожье – Ужгород, ежедневно отправляется из Запорожья с 27 декабря по 9 января, обратно с 29 декабря по 11 января.

№76/75 Кривой Рог – Ужгород, ежедневно отправляется из Кривого Рога с 27 декабря по 8 января, обратно с 29 декабря по 10 января.

№243/244 Киев – Ивано-Франковск, Ворохта – Сумы: из Киева 28 декабря, 1, 5, 9 января обратно 31 декабря, 4, 8, 10 января; из Сум 30 декабря, 3, 7 января, обратно 29 декабря 2, 6 января.

№779/780 Сумы – Винница: из Сум и Винницы 25, 28, 31 декабря, 1, 4, 7, 8 января.

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Укрзализныця поезда Новогодние праздники
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