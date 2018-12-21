Туры на Новый год 2019 по Украине: во сколько обойдется отдых во Киеве, Львове и Одессе

Во сколько обойдется отдых во Киеве, Львове и Одессе на Новый год / УНИАН

Самыми популярными городами для отдыха на Новый год 2019 в Украине являются Львов, Одесса и Киев.

Журналисты выяснили, каких цен ждать путешественникам на эти новогодние праздники. Например, цена на жилье во Львове на Новый год кусаются: тут можно встретить предложения в 7-10 тыс. грн за аренду только за одну новогоднюю ночь. Поэтому опытные туристы и советуют начинать искать бронь хотя бы в сентябре.

На сегодня аренда жилья во Львове на Новый год стоит:

номер в отеле – 2500-6000 грн;

апартаменты – 3000-13000 грн;

хостелы – от 300 грн за койку.

Читайте такжеЧто подарить семье и любимым на Новый год 2019Еда. За вход в клуб придется выложить от 400-800 грн. Столик и заказанные блюда – отдельная строка расходов. Отдохнуть на Новый год во Львове недорого можно, если питаться на рождественской ярмарке: тут поесть можно за 200 грн.

За трехдневный тур с экскурсиями в Одессу на Новый год 2019 надо отдать около 4000 грн – но это без стоимости аренды жилья.

На сегодня аренда жилья в Одессе на Новый год стоит:

хостелы – от 100 грн за койку;

отель с видом на море – более 3000 грн за сутки.

Читайте такжеЧто можно готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертовЕда. Перекусить стоит в среднем 600 грн на человека (включая алкоголь).

В Киеве одно из основных мест празднования – Софийская площадь.

На сегодня аренда жилья в Киеве на Новый год стоит:

в отеле – 500-12000 грн за ночь;

хостелы – от 250 грн за койку.

Еда. Как и в Одессе, в столице можно поесть на рождественской ярмарке за 600 грн на человека (с глинтвейном, сладостями и шашлыком).

Напомним, главная елка Украины названа самой красивой елкой Европы. Второе и третье места было отдано новогодним елкам Вильнюса и Рима.