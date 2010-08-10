МВФ проведет в Украине девять проверок

Международный валютный фонд проведет 9 квартальных проверок выполнения Украиной условий сотрудничества. Об этом сказано в Меморандуме, направленном Украиной в рамках возобновления кредитного сотрудничества с МВФ, сообщает Лига. Согласно документу, МВФ проведет первый мониторинг выполнения программы 30 ноября 2010 года. Всего запланировано 9 квартальных проверок выполнения Украиной условий сотрудничества с МВФ. Напомним, ранее исполнительный комитет МВФ принял решение о выделении Украине кредита в размере $15,15 млрд по программе stand-by. Кредит рассчитан на 29 месяцев. Украина уже получила первый транш в размере $1,89 млрд, последующие транши будут выделяться по результатам ежеквартальных пересмотров программы.