"Откатился за психологическую отметку": назван курс доллара в Украине на понедельник

НБУ снизил курс доллара и евро к гривне на несколько копеек / Reuters

В Украине Национальный банк опять решил укрепить курс гривны по отношению к доллару и евро — американская и европейская валюты подешевели на пять и четыре копейки соответственно.

Курс доллара откатился за психологическую отметку в 28 гривен.

Нацбанк на понедельник, 21 января, установил следующие курсы валют:

1 доллар — 27,98 грн (18 января — 28,03);

1 евро — 31,90 грн (31,94).

Напомним, 26 ноября старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии России в отношении нашей страны. В тот же день в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 гривен за "бакс", но через несколько дней откатился.

Ранее стало известно, что в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.