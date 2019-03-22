Skoda оконачательно "закопала в землю" идею строительства нового завода в Украине

Завод Skoda / Spšoa

Руководство чешского гиганта-автопроизводителя Skoda Auto отказалась от идеи строительства крупного завода в Украине ради других площадок в Восточной и Юго-Восточной Европе.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителей компании Еврокар.

"Skoda, определяя потенциальное место для нового мультибрендового завода, сократила выбор до четырех стран Восточной и Юго-Восточной Европы. Украины среди них нет", − заявили они.

По словам представителей Еврокара, после того, как в 2017-м руководство Skoda Auto общалось с премьером Владимиром Гройсманом, власти Украины так и не предложили условия, которые привлекли бы потенциального инвестора.

"В Украине до сих пор не работают таможенные и налоговые стимулы для деятельности индустриальных парков, хотя соответствующие законопроекты были приняты в первом чтении еще в 2016 году, не воплощена в реальность анонсированная 15-летняя Стратегия развития рынка электромобилей, не рассмотрены законопроекты для поддержки производства электромобилей, которые внесены в повестку еще в начале года", − заявили в компании.

Более того, власти Украины лояльно смотрят на активную либерализацию ввоз б/у авто из Европы, тем самым фактически ввергая авторынок в состояние хаоса и загоняя все дальше в теневой формат, тогда как к легальному бизнесу предъявляются высокие требования, утверждают в Еврокаре.

Всего вероятные потери из-за того, что завод Skoda не будет построен в Украине, в компании оценивают в 1,4 млрд евро инвестиций, 5 тысяч новых рабочих мест, возможность производства 300 тысяч автомобилей в год с уровнем экспорта в 4,5 млрд евро

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что немецкий автогигант Volkswagen планирует перенос своего завода из Украины в Сербию.