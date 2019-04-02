Стокгольмский арбитраж рассмотрит транзитный спор между Газпромом и Нафтогазом еще нескоро

Украинская ГТС / УНИАН

Стокгольмский арбитраж назначил слушания по иску Газпрома об изменении или расторжении контракта на транзит газа через территорию Украины и по требованиям Нафтогаза о взыскании с российской компании $11,58 млрд в апреле-мае 2021 года. Об этом сообщает РБК.

В феврале прошлого года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Также суд обязал Нафтогаз выплатить Газпрому $2,6 млрд за поставленное сырье.

Нафтогаз 6 июля 2018 года направил в Стокгольмский арбитраж требование о пересмотре тарифа на транзит газа.

Контракт на транзит между Нафтогазом и Газпромом позволяет сторонам требовать пересмотр тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню.

В марте 2019 года Нафтогаз направил Газпрому запрос о пересмотре тарифа и инициировал переговоры в соответствии с контрактом.

Ранее эксперт заявил, что Украина должна жестко отказаться от транспортировки российского газа в связи с войной, поставив перед этим фактом Европу.