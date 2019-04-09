В Сети появились данные о том, сколько получают денег главу крупнейших госкомпаний

Гривневые купюры / Reuters

Уровень заработных плат руководителей тридцати крупнейших госкомпании Украины стал достоянием общественности.

Соответствующий статистический материал было опубликован на портале ЭП. Из 30-ти госкомпаний на запрос журналистов ответили только в дюжине, часть из которых посоветовала брать данные о зарплате топ-менеджера руководителя на сайте НАЗК. Лишь в семи предприятиях редакции предоставили исчерпывающий ответ.

Если исходить из имеющейся на сегодняшний день информации, самым высокооплачиваемым топ-менеджером на службе Украины остается Андрей Коболев (Нафтогаз) — более 2 млн грн в месяц, а в год — 47,1 млн грн (данные за 2017-й). На втором месте — руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов, чей доход составляет 7,274 млн грн (606,2 тысячи грн в месяц).

На третьем месте по уровню заработной платы — глава Энергоатома Юрий Недашковский составил 7,266 млн грн (605,5 тыс грн в месяц).

Таблица зарплат / Экономическая правда

Таблица зарплат / Экономическая правда

Напомним, в январе 2019-го премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил снизить зарплаты топ-менеджменту Нафтогаза. Чиновник назвал такие оклады "не просто большими, а заоблачными". Позднее стало известно, что зарплатах топ-менеджмента Нафтогаза не входят премии (общим размером более $45 млн), которые Набсовет госкомпании принял решение о выдать руководству - за победу в судебном разбирательстве в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом.