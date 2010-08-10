Украина вошла в тройку лидеров по величине долга перед МВФ

Украина после получения от МВФ первого транша нового кредита нарастила свои обязательства перед фондом до 12,5 млрд SDR (12,66 миллиарда долларов по текущему курсу), став второй страной в мире по этому показателю, передает ТСН. По состоянию на 5 августа крупнейшим должником фонда является Румыния – она должна фонду 9,03 миллиарда SDR, а третье место занимает Венгрия –7,64 миллиарда SDR. Примечательно и то, что, по данным МВФ, на долю Украины на начало августа приходился примерно каждый пятый доллар задолженности всех стран перед фондом по стандартным кредитным программам. Утвержденная программа stand-by для Украины общим объемом 10 миллиардов SDR (15,15 миллиарда долларов) является четвертой по величине среди действующих программ помощи МВФ, уступая по размерам Греции, Румынии и Венгрии. На минувшей неделе подобную статистику по состоянию на 30 июня этого года представил также Всемирный банк. Согласно этим данным, Украина замыкает десятку крупнейших должников банка с показателем 3,22 миллиарда долларов, уступая Польше с ее 3,81 миллиарда долларов и опережая Россию с долгом в 2,88 миллиарда долларов. Эксперты МВФ отмечают, что в случае своевременного и полного выделения денег по программе stand-by долг Украины перед Фондом достигнет пикового значения в 14,77 миллиарда SDR (2,67 миллиарда долларов) к концу 2012 года, что составит 53% всего внешнего государственного долга и 18% общего внешнего долга страны. Годом пиковых выплат Киева в адрес МВФ станет 2013 год. Их величина достигнет 4,1 миллиарда SDR (6,3 миллиарда долларов), что будет эквивалентно 8,7% правительственных расходов, почти 75% обслуживания государственного внешнего долга, 3,6% ВВП, 14,3% валовых международных резервов и 7% прогнозируемого экспорта товаров и услуг. Напомним, что МВФ планирует провести первый мониторинг выполнения Украиной программы сотрудничества 30 ноября 2010 года. Киев уже получил первый транш нового кредита в размере 1890 миллионов долларов. Второй транш кредита ожидается в декабре, однако для этого необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ. Среди них, в частности - повышение пенсионного возраста, повышение цен на газ для населения, принятие Налогового и Бюджетного кодексов т.д.