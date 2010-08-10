В Аграрном фонде уверяют: социальные сорта хлеба дорожать не будут

На сегодняшний день в Аграрном фонде есть около 1 млн 100 тыс зерна - с прошлых лет и из нового урожая, заявил сегодня в ходе пресс-конференции в ИМК заместитель генерального директора Аграрного фонда Украины Александр Лавринчук. «Я думаю, что в течение месяца-двух те объемы, которые предусмотрены, будут выполнены», - сказал он. «Ближайшие два-три месяца Аграрный фонд сможет сформировать указанный объем зерна и обеспечить стабильность цен в первую очередь на сорта хлеба массового потребления, или как говорят, социально значимые сорта хлеба. Могу утверждать, что цены на социальные сорта хлеба не увеличатся», - сообщил он.