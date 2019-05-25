Главные новости 25 мая: "удар" по портам Крыма и угроза гривне

25 мая 2019, 09:00

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 25 мая.

Новости Украины и мира за 25 мая 2019 — В Кабмине сообщили, как санкции ударили по портам Крыма
В Кабмине сообщили, как санкции ударили по портам Крыма / Reuters

В субботу, 25 мая, стало известно, что санкции ударили по портам захваченного Россией Крыма, и появилась информация об угрозе гривне.

Также сообщалось, что президента Владимира Зеленского пригласили посетить Канаду с официальным визитом.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 25 мая.

Удар по портам Крыма

В Министерстве временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщили, что в 2018 году порты Крыма и российские порты, которые находятся в черноморском бассейне, понесли убытки на сумму свыше 760 млн рублей из-за санкций, введенных международными партнерами Украины.

Угроза гривне

Аналитик компании Альпари Максим Пархоменко, говорил, что из-за прекращения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом может упасть гривна. Эксперт полагает, что если в нашей стране к осени не разъяснится ситуация относительно будущих реформ, то курс доллара подскочит.

Владимира Зеленского пригласили посетить Канаду

Посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил, что Зеленского по телефону пригласили посетить канадское государство 2 июля. Дипломат добавил, что в этот день в Канаде пройдет конференция относительно поддержки реформ в Украине.

По его мнению, канадский премьер Джастин Трюдо надеется, что мероприятие посетит Зеленский и другие высокопоставленные украинские чиновники.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия санкции Доллар гривна Крым курс Канада Владимир Зеленский курс доллара Джастин Трюдо Максим Пархоменко Роман Ващук
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:37
В 2061 году мира не будет: путешественник во времени рассказал об ужасной катастрофе
09:25
"Класснючая": Наталья Могилевская показала школьную фотографию
09:11
Порохоботы стремительно переобуваются на лету мнение
09:10
Аппендицит: как его определить и как вылечить Видео
09:00
Главные новости 25 мая: "удар" по портам Крыма и угроза гривне
08:55
Политические извращения Зеленскому лечить придется тяжело и долго мнение
08:39
День Киева 2019: куда пойти, расписание мероприятий Видео
08:22
"Полуофициально отчитывался": Луценко рассказал о встрече с Зеленским
07:55
Зеленского пригласили посетить Канаду: посол назвал дату и возможную цель визита
07:46
"Сладость, кислота, насыщенность": кулинарный эксперт дал рецепт идеального борща
07:25
В Кабмине раскрыли, как санкции ударили по портам Крыма и России
07:16
Политолог объяснил, чем опасен референдум о мире с Россией
06:55
Новое падение гривны: эксперты рассказали, когда ждать 30 гривен за доллар
06:33
"Наконец-то лифчик сняла": Анна Седокова взволновала сеть смелым фото топлес
06:01
День филолога 2019 – от традиций до поздравлений Фото
05:24
Стало известно, почему люди любят смотреть на чужие страдания
04:49
"Камнепад и сильный пожар": волонтер рассказал о серьезных потерях боевиков "ЛНР"
04:06
Прут без тормозов: астрологи назвали знаки Зодиака, у которых смелось кипит в крови
03:10
В сибирской деревне нашли "брата" советского пришельца Алёшеньки
02:01
Kiss в Киеве: все, что нужно знать о концерте Видео
01:13
"Голая женщина": Екатерина Варнава показала фото без одежды
00:27
Названы пять признаков сексуального эгоизма
24 мая, пятница
23:55
Зеленский обсудил с главой Нацбанка вопросы сотрудничества Украины с МВФ
23:25
В Италии нацгвардейцу Маркиву светит 17 лет тюрьмы
22:52
Катастрофический паводок на западе Украине: Зеленский подписал указ о неотложных мерах
22:20
Климкин рассказал, как Лавров пытался спаивать его водкой на переговорах в Минске
21:51
В ЦИК приняли решение о календарном плане организации и проведения досрочных выборов Рады
21:20
Конфликт в ПЦУ: Филарет разглядел "промосковские силы" вокруг Епифания
20:45
"Баба с воза": Ляшко заявил о выходе Мосийчука из Радикальной партии
20:20
"Грандиозная мистификация": Трамп оценил украинский след в деле о вмешательстве РФ в выборы
19:55
"Взлетит гривна, уволят людей": в НБУ напугали украинцев страшилкой о финансовом кризисе
19:28
Наполи предложил за хавбека сборной Украины 15 млн евро - СМИ
19:03
Россия перекрыла транзит автогаза из Казахстана в Украину
18:30
У Зеленского прояснили вопрос о переезде офиса президента с Банковой
18:24
Епифаний не смог убедить Филарета, что киевский патриархат умер
18:10
"По залету?": Настю Каменских заподозрили в беременности Видео
17:50
В Нафтогазе рассказали о новых ценах на газ для промпотребителей с 1 июня
17:44
"Только не это": Оля Полякова намылилась в политику
17:22
Малышке Тильде уже год: Светлана Лобода впервые показала фото с младшей дочкой
17:05
У Зеленского рассказали, как Парубий и главы фракций противились открытым спискам
17:00
В Нацбанке подсчитали, во сколько Украине обойдется роспуск парламента
16:59
Руслане-46: интересные факты из жизни и достижения украинской певицы Видео
16:41
Главные новости 24 мая: ротация в Нацсовете, третий иск на указ Зеленского о роспуске Рады и саботаж Филарета
16:35
На Порошенко подали в ГБР еще одно заявление и обвинили в завладении телеканалом Фото
16:22
У Яценюка обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады
16:20
"Без трусов?": Ани Лорак покрасовалась в шелковой комбинации
16:15
Рынок геоданных в Украине имеет потенциал к пятикратному росту в течение 5 лет - эксперт новости компании
16:03
Роспуск Рады: в Верховный суд поступил третий иск на указ Зеленского
16:00
У Путина назвали условия встречи с Зеленским по Донбассу
15:59
Украину снова зальют дожди: синоптики предупредили о грозах, шквалах и граде Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять