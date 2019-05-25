Главные новости 25 мая: "удар" по портам Крыма и угроза гривне

В Кабмине сообщили, как санкции ударили по портам Крыма / Reuters

В субботу, 25 мая, стало известно, что санкции ударили по портам захваченного Россией Крыма, и появилась информация об угрозе гривне.

Также сообщалось, что президента Владимира Зеленского пригласили посетить Канаду с официальным визитом.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 25 мая.

Удар по портам Крыма

В Министерстве временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщили, что в 2018 году порты Крыма и российские порты, которые находятся в черноморском бассейне, понесли убытки на сумму свыше 760 млн рублей из-за санкций, введенных международными партнерами Украины.

Угроза гривне

Аналитик компании Альпари Максим Пархоменко, говорил, что из-за прекращения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом может упасть гривна. Эксперт полагает, что если в нашей стране к осени не разъяснится ситуация относительно будущих реформ, то курс доллара подскочит.

Владимира Зеленского пригласили посетить Канаду

Посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил, что Зеленского по телефону пригласили посетить канадское государство 2 июля. Дипломат добавил, что в этот день в Канаде пройдет конференция относительно поддержки реформ в Украине.

По его мнению, канадский премьер Джастин Трюдо надеется, что мероприятие посетит Зеленский и другие высокопоставленные украинские чиновники.