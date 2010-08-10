В Украине растет производство и потребление алкоголя

В Украине выросли объемы производства и реализации алкогольных напитков. Как передает ИА «МОСТ-Харьков», об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины. По данным ГНАУ, за первое полугодие произведено 19,3 млн дкл (декалитров) водки и 5,9 млн дкл ликероводочных напитков (ЛВН). За тот же период на внутренний рынок реализовано более 21,6 млн дкл водки и ЛВН, на экспорт - более 3,6 млн дкл. Лицензии на производство алкогольных напитков имеют 229 субъектов хозяйствования. Как сообщает пресс-служба ГНАУ, за январь-июнь увеличилось производство виноградных вин - на 27,8% в сравнении с прошлым годом до 13,3 млн дкл. Кроме того, в первом полугодии разлито более 1,3 млн дкл коньяка, 1,88 млн дкл шампанского и игристых вин. На внутреннем рынке реализовано 1,5 млн дкл шампанского и игристых вин, почти 1,3 млн дкл коньяка, около 11,9 млн дкл вин виноградных (+24,5% в сравнении с прошлым годом). На экспорт отправлены 0,03 млн дкл коньяков, более 0,2 млн дкл шампанского и игристых вин. Значительно увеличился и экспорт виноградных вин - на 29,1% до 0,5 млн дкл.