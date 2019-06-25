"На голом месте – рост инфляции и девальвации": эксперты пояснили, чего ждать от новой купюры в 1000 гривен

Чего ждать от новой купюры в 1000 гривен / facebook/NationalBankOfUkraine

В Украине появится банкнота нового номинала – в 1 тысячу гривен. Причем уже с 25 октября.

Главред выяснил у экспертов, какие изменения в экономике и обществе может спровоцировать новая купюра в Украине.

Так, экономический эксперт Андрей Новак в комментарии Главреду ввод в общение купюры в 1000 гривен назвал преждевременным и "вообще ненужным".

По его словам, ни доходы украинцев, ни их зарплаты, ни просто цены в стране "не нуждаются в 1000-гривневой купюре".

В качестве примера он напомнил, что у евро нет номинала выше 500 евро, а у доллара – более 100 баксов. И этого достаточно, чтобы обеспечивать удобный денежный оборот (расчет за товары, выплаты зарплат и т.п.).

Читайте такжеЭкономист назвал возможный курс доллара в Украине к концу лета 2019"Введение в оборот новой купюры в 1000 гривен даст негативный психологический эффект для украинцев, негативные ожидания как девальвации, обесценивания национальной денежной единицы, так и высоких темпов инфляции. И провоцировать сейчас на голом месте такие негативные потребительские ожидания, я считаю, нецелесообразно и не нужно", – подчеркнул Новак.

Он пояснил, что подобные негативные ожидания потребителей пусть напрямую и не влияют на цены в стране, но всегда провоцируют рост инфляции и девальвацию гривны.

"Если украинцы будут видеть, что гривна обесценивается, в том числе путем введения купюр более высокого номинала, у них это спровоцирует желание скупать так называемые твердые иностранные валюты. А это провоцирует повышение спроса на иностранные валюты. И, соответственно, может спровоцировать более высокие темпы девальвации гривны", – пояснил эксперт.

В свою очередь глава Украинского аналитического центра и экономист Александр Охрименко заявил, что введение в оборот 1000 гривен не влияет ни на цены, ни на инфляцию, "вообще ни на что".

Читайте такжеЦены на гречку и хлеб в Украине взлетят: когда и насколько"Люди всегда эмоционально на это реагируют, но я сразу скажу: вообще никак не влияет. Всё, что подорожало – уже подорожало. Всё, что подешевело – уже подешевело", – заверил он.

Купюры на этот процесс не влияют, уверен Охрименко. Цены уже выросли, констатировал он.

Напомним, Нацбанк также выводит из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. В НБУ планируют оставить монеты номиналом 10 и 50 копеек.