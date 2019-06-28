Стало известно о важном решение по поставкам сжиженного газа в Украину

Удовлетворены заявки на поставку СУГ в Украину / olx.ua

Заявки компаний Роснефть и Лукойл на поставку сжиженного газа в Украину на июль удовлетворены в полном объеме.

По данным трейдеров, имеющих соответствующие контракты, такое решение было принято Министерством экономического развития РФ, пишет enkorr.

"В случае с Роснефтью, ее квота на июль полностью соответствует тому, что предусмотрено в разрешении ФСТЭК", — сообщил собеседник.

Ожидается, что компания Укрэнерджи, которая является поставщиком ресурса Лукойла, ожидает на июль поставку 15 тыс. т.

Кроме того, российские госорганы в полном объеме удовлетворили заявки казахских производителей на транзитные поставки СУГ в Украину.

"Объем транзита ожидается на уровне 30–35 тысяч тонн", — сообщил знакомый с ситуацией источник. По его словам, речь идет об объеме Тенгизшевройла.

По мнению участников рынка, конфигурация утвержденных на июль поставок полностью обеспечит потребности Украины в импортном СУГ.

Напомним, ранее сообщалось об остановке транзита через РФ в Украину сжиженного газа из Казахстана.