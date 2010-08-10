Украина рассчитается с ВТБ до конца года

Правительство Украины планирует в четвертом квартале текущего года погасить бриджевый кредит в размере $2 млрд, привлеченный в июне этого года у российского банка ВТБ. Об этом говорится в техническом меморандуме украинских властей и Международного валютного фонда, сообщает «Интерфакс-Украина». Согласно меморандуму предполагается, что в третьем квартале Украина осуществит размещение еврооблигаций на $1,3 млрд, а также получит $0,15 млрд от ЕС и $0,3 млрд от ЕБРР. В четвертом квартале ожидается поступление $0,5 млрд от Всемирного банка и $0,3 млрд от ЕС. Помимо того, в третьем и четвертом кварталах Киев рассчитывает получить еще по $0,1 млрд другого проектного финансирования. Как сообщалось, Украина в начале июня получила от ВТБ $2 млрд в качестве бридж-кредита перед размещением суверенных евробондов и получением первого транша кредита МВФ. Условия привлечения этого краткосрочного финансирования официально не разглашались. Предполагалось, что объем выпуска 10-летних евробондов составит также $2 млрд. Однако после проведения road show в первой половине июля украинский Минфин сообщил, что решил не размещать евробонды, учитывая существующие источники финансирования и состояние ликвидности. МВФ решил возобновить кредитное сотрудничество с Украиной по новой программе stand by на SDR10 млрд ($15,35 млрд по текущему курсу) в конце июля. Киев уже получил первый транш в размере SDR1,25 млрд. В случае успешного мониторинга программы по итогам третьего квартала, Фонд выделит Украине в конце ноября этого года еще SDR1 млрд. В то же время эксперты допускают, что в случае задержки с выделением очередного транша МВФ кредит ВТБ может быть пролонгирован.