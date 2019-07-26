Reuters: Россия уступками по газу заманивает Украину в роковую ловушку

26 июля 2019, 12:18

Впрочем, у Украины еще остаются союзники в ЕС.

Транзит газа – почему уступки Газпрома – это роковая ловушка для Украины – Рейтер
Россия уступками по газу заманивает Украину в роковую ловушку / Reuters

Газпром готов пойти на уступки Нафтогазу в вопросах транзита газа через Украину после 2019 года – однако в этом предложении кроется опасная ловушка, пишут Reuters.

Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, Кремль готовит для Украины новый транзитный контракт, но всего на год. Именно столько понадобиться России, чтобы завершить строительство иных маршрутов поставок в обход Украины.

"Украина ищет долгосрочную 10-летнюю сделку. Для нас это не выгодно, годовая сделка подошла бы, чтобы мы набрались сил и запустили все эти "потоки" (Северный поток 2 и Турецкий поток)", – пояснил один из четырех источников издания.

Читайте такжеВ Нафтогазе назвали сроки полного прекращения газового транзитаТакую позицию Кремля подтверждают и другие собеседники издания, в том числе из Евросоюза. Сами Газпром и Минэнерго России от комментариев изданию отказались.

Впрочем, у Украины еще остаются союзники в ЕС, которые желают и дальше именно ее видеть главным транзитером российского газа в Европу.

"Это оставляет (России. – Ред.) мало возможностей для прорыва", – отмечает Reuters.

Ранее в РФ "воскресили" проект строительства еще одного газопровода в обход Украины. Официальна версия реанимации Южного потока – нужды внутреннего рынка. Однако более вероятной причиной выглядит экспортное обоснование, например, для увеличения поставок газа через Турецкий поток, который фактически заменил Южный.

Напомним, в США заявили, что санкции против строительства Россией газопровода Северный поток 2 будут неэффективными и необходимо предпринимать более решительные меры. Журналисты полагают, что Европа должна покупать сжиженный газ у США.

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Россия Газпром Нафтогаз транзит газа Украина
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