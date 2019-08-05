В Раде предложили существенно снизить налоги для молодежи

5 августа 2019, 14:33

Глава парламентского комитета, народный депутат Украины Артур Палатный предлагает использовать опыт Польши, чтобы остановить отток молодежи из Украины.

Артур Палатный
Артур Палатный

Украине следует изучить опыт Польши по финансовому стимулированию молодежи в стране. Об этом заявил народный депутат Украины VII и VIII созыва, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артур Палатный.

Так украинский политик прокомментировал решение польских властей уменьшить с 1 августа налог на доходы физических лиц для молодых работников с 18% до нуля. Эта отмена касается лиц младше 26 лет, которые зарабатывают меньше 85,5 тысячи злотых (20 000 евро) в год. Ожидается, что благодаря этому состояние почти двух миллионов поляков возрастет. В правительстве Польше надеются, что эта мера будет не только стимулировать молодежь оставаться в стране, но и убедит вернуться домой тех молодых поляков, которые сегодня работают за рубежом.

По словам Артура Палатного, в Украине отток молодежи намного больше, чем в Польше.

Впрочем, политик предлагает не полностью отменить налог для молодых работников, а лишь существенно снизить ставку налогообложения. Молодежь – лица до 35 лет – это большая категория плательщиков налога, и полная отмена налоговой ставки может негативно сказаться на доходной части бюджета.

Отметим, Артур Палатный уже более семи лет тесно сотрудничает с Комитетом по вопросам семьи и молодежной политики Сейма Республики Польша.

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