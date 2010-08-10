Россияне до сих пор не отдали деньги за «Лугансктепловоз»

Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия) все еще не перечислила деньги за приобретенный 15 июня этого года 76,001% госпакет акций ОАО «Лугансктепловоз». Об этом сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины. В свою очередь близкий к Кабинету Министров Украины источник УНИАН сообщил, что стороны продолжают вести «тяжелые» переговоры. По словам источника, ситуация остается неопределенной, в том числе и в связи с тем, что премьер-министр Украины Николай Азаров, о договоренностях с которым заявляет российская сторона, на данный момент находится в отпуске. Ранее ФГИУ заявил, что уведомил «Брянский машиностроительный завод» о начислении пени за несвоевременную оплату покупки 76% акций «Лугансктепловоза».