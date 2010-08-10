Кабмин: Газ подорожал, потому что жить все время в долг невозможно

Кабинет Министров Украины требует прекратить политические спекуляции в связи с возобновлением сотрудничества Украины с МВФ. Об этом идет речь в заявлении пресс-службы Кабмина. «Правительство Тимошенко покупало российский газ по 330 долларов, а продавало, заигрывая с населением перед выборами, по 50. Покрывая разницу одолженными деньгами, она фактически оплатила свои выборы за счет займов МВФ. Таким образом, Тимошенко, стремясь к власти любой ценой, вогнала Украину и каждого из нас, в том числе и еще неродившихся украинцев, в колоссальные долги. С декабря 2007-го по февраль 2010-го государственный долг вырос более чем в три раза и достиг 316 млрд грн. А это значит, что каждый украинец оказался должен по 7000 грн. Такого «дорогого» правительства не было еще ни в одной стране мира. Каждый год правления Тимошенко обходился нашему государству в 100 млрд грн», - говорится в заявлении. В документе подчеркивается, что сегодняшней власти удалось в ходе переговоров с российскими партнерами снизить цену на импортируемый газ до 230 долларов. «Но поскольку все время жить в долг невозможно, возникла необходимость в соответствии с законами рыночной экономики менять цену для населения, повышая ее на 50%. Иного пути сохранить экономическую независимость Украины, стабилизировать финансовую ситуацию в стране, уменьшить размер госдолга, прекратить разрушение отечественной нефтегазовой отрасли и системы жилищно-коммунального хозяйства просто не существует», - идет речь в заявлении Кабмина. Правительство Николая Азарова категорически отвергает политику популизма и не собирается ради рейтингов жертвовать благополучием и стабильностью страны, отказываясь от необходимых, хоть и непопулярных на начальных этапах реформ, подчеркивается в заявлении.