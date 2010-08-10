У Азарова обещают, что пенсионеры не будут жить хуже

Положения Меморандума сотрудничества с Международным валютным фондом не затронут жизненного уровня пенсионеров и малообеспеченных, которых будет обеспечивать адресной помощью правительство. Об этом идет речь в заявлении пресс-службы Кабмина. «Для уменьшения нагрузки на семейный бюджет в процессе формирования экономически обоснованной цены на газ правительство создало всеохватную систему субсидий. Новые упрощенные правила предоставления субсидий и снижение порога для их назначения позволят полутора миллионам семей, вдвое больше, чем в 2009 году, реализовать свое право на социальную защиту государства. С учетом 4 миллионов, уже имеющих льготы, общая доля поддержанных государством семей составит 34 процента», - идет речь в заявлении Кабмина. В пресс-службе подчеркивают, что малообеспеченные не пострадают от повышения цены – принятое правительством решение компенсирует неработающим и пенсионерам затраты, которые составляют больше 10 процентов их семейного бюджета. Для работающих эта цифра не превысит 15 процентов.