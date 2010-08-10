Украина увеличила добычу угля

Угледобывающие предприятия Украины в январе-июле 2010 года увеличили добычу рядового угля на 2,86%, или 1,202 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 43,141 млн тонн. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Министерство угольной промышленности Украины. Добыча коксующегося угля за семь месяцев т.г. сократилась на 0,5%, или 70,5 тыс. тонн, – до 14,809 млн тонн, энергетического – выросла на 4,6%, или 1,242 млн тонн, – до 28,302 млн тонн. Предприятия Минуглепрома в январе-июле т.г. добыли 21,774 млн тонн рядового угля, что на 3,3%, или 749 тыс. тонн, меньше, чем в январе-июле 2009 года. Как сообщалось, в 2009 году угледобывающие предприятия Украины сократили добычу угля на 7%, или 5,436 млн тонн, по сравнению с 2008 годом – до 72,219 млн тонн. Добыча коксующегося угля за 2009 год сократилась на 4,3%, или 1,143 тыс. тонн, – до 26,494 млн тонн, энергетического – на 8,4%, или 4,292 млн тонн, – до 46,725 млн тонн. Минуглепром прогнозирует, что по итогам 2010 года государственные шахты нарастят добычу рядового угля на 1,8%, или 0,7 млн тонн, – до 39,1 млн тонн.