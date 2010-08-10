В украинских портах портится 80% заготовленного зерна - «НУ»

В условиях благоприятной конъюнктуры на мировых рынках, в украинских портах опять портится 80% заготовленного зерна. Причина банальна: аграрный сектор так и остается не реформированным, производители зависят от произвола власти и делков, часто связанных с властью. Ситуация повторяется из года в год - однако проблемы остаются без решения. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе «Нашей Украины». «Зерно традиционно гниет в портах, а перед Украиной, которая всегда была житницей Европы, появилась перспектива или дефицита хлеба, или его значительного подорожания», - заявляют в пресс-службе. В «НУ» подчеркивают, что нынешняя власть игнорирует опыт выведения аграрного сектора Украины из кризиса, который применялся правительством Виктора Ющенко десять лет назад. «Тогда были разблокированы цивилизованные механизмы аграрного рынка, кредитование села, ликвидированы разрушительные бартерные схемы. Это дало мощный стимул для наращивания производства. В результате наше государство из 25 млн тонн годового сбора зерна в конце 1990-х вышло на 40-50 млн в большинстве лет последнего десятилетия», - сообщают в пресс-службе.