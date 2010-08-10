Кужель показала МВФ, как ликвидировать налоговые «ямы»

Заместитель главы партии «Сильная Украина» Александра Кужель, возглавляющая рабочую группу по разработке изменений в раздел Налогового кодекса «Специальные режимы налогообложения», встретилась с представителями МВФ. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе партии. «Впервые наша рабочая группа, представляющая интересы миллионов единоналожников, получила уникальную возможность донести до авторитетной международной организации точку зрения, альтернативную позиции Министерства финансов», - отметила Кужель. Она презентовала специалистам МВФ концепцию упрощенной системы налогообложения, разработанную под руководством вице-премьера по экономическим вопросам Сергея Тигипко. Предложенные изменения ликвидируют все схемы минимизации, все налоговые «ямы», стимулируют создание новых рабочих мест и дают возможность для нормальной работы и развития малого и среднего бизнеса. Международным экспертам были представлены расчеты, свидетельствующие о значительном по сравнению с предусмотренными проектом Министерства финансов и Налоговой администрации увеличении поступлений в бюджет в случае принятия предложенного варианта. По просьбе представителей МВФ рабочей группой подготовлены документы, которые будут представлены в ближайшее время на инициированной Сергеем Тигипко онлайн-конференции с Вашингтоном. В работе конференции примут участие ведущие налоговые консультанты МВФ, представители малого и среднего бизнеса Украины, представители оппозиции. Предприниматели смогут в онлайн режиме донести до экспертов МВФ свое видение экономической ситуации, которая сложилась в Украине, и предложения относительно развития предпринимательства. «Мы очень рассчитываем на поддержку специалистами Международного валютного фонда варианта упрощенной системы налогообложения, разработанного при участии малого и среднего бизнеса», - подчеркнула Кужель.