В большинстве областей Украины зафиксирована дефляция

10 августа 2010, 20:05

В июле т.г. против июня в большинстве областей Украины зафиксирована дефляция. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины, информирует УНИАН. По данным Госкомстата, лидерами снижения потребительских цен по итогам июля т.г. стали Харьковская область — дефляция 0,8%, Полтавская, Ривненская области и АР Крым — 0,5%. С начала года (июль 2010 года против декабря 2009 года) во всех областях Украины зафиксирована инфляция, при этом потребительские цены больше всего выросли в Севастополе – на 7,5%, Киеве — 4,9%, Львовской области - 4,2%, АР Крым – 3,9%. Меньше всего цены выросли в Винницкой – 1,8%, Ривненской — 1,9%, Волынской и Тернопольской областях – 2%. Лидерами снижения цен на продукты питания и безалкогольные напитки в июле стали: Харьковская область – 1,5% (с начала года – рост 4,2%), Киев — 1,4% (5,8%), Ривненская, Полтавская, Днепропетровская области и АР Крым — 1,1% (рост 1,4%, 2,3%, 3,9% и 5,4% соответственно). В Ивано-Франковской области зафиксирован рост цен — на 0,1% (рост 5,5%), в Хмельницкой области - на 0,5% (рост 3,2%), Львовской области - на 0,2% (рост 6,5%). В Черниговской области цены не изменились (рост 2,4%). Алкогольные напитки и табачные изделия в июле т. г. против июня больше всего подорожали в Днепропетровской области – на 1,5% (с начала года – рост 8,5%), Донецкой — на 1,1% (рост 8,5%), Одесской и Полтавской областях – 1% (рост 8,9% и 7,3% соответственно). Снижение цен зафиксировано только в Херсонской области — на 0,1% (с начала года - рост 4%). Цены на одежду и обувь в июле т.г. больше всего выросли в Закарпатской области - на 0,3% (с начала года - рост 2,4%), Херсонской — на 0,2% (рост 2,1%), Днепропетровской, Луганской, Одесской, Сумской, Хмельницкой — на 0,1% (с начала года – рост 1%, 1,8%, 1,2%, спад 0,3%, рост 2,3% соответственно). Самое большое снижение цен зафиксировано в Винницкой области — на 0,5% (рост - 0,1%) и Киеве — на 0,4% (рост — 1,2%). В Волынской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областях, а также в Севастополе цены не изменились. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в июле т.г. к июню больше всего подорожали в Киеве — на 11,5% (рост - 10,9%) и Запорожской области — на 2,9% (рост — 6,9%). Снижение цен зафиксировано в Ивано-Франковской области - на 0,1% (рост — 0,6%), Хмельницкой области - 0,6% (рост - 0,6%) и Севастополе — на 0,2% (рост - 24,6%). В Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской областях цены не изменились. Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в июле т.г. к июню больше всего выросли в АР Крым — на 0,7% (рост — 0,7%) и Киеве — на 0,5% (снижение — 0,1%). Снижение цен зафиксировано в 8 областях, больше всего в Ивано-Франковской области - на 0,6% (снижение — 1,1%). В Винницкой, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях цены не изменились. Лидерами роста цен на услуги здравоохранения в июле т.г. стали Севастополь — на 4,7% (рост — 8,7%), Ривненская область - на 2,8% (рост — 5,9%) и Житомирская область - 2,2% (рост — 4,6%). Снижение цен зафиксировано в 6 областях, больше всего цены снизились в Тернопольской и Ивано-Франковской областях — на 1,4% и 1,2% соответственно. В Киевской и Полтавской областях цены не изменились. В июле т.г. июню в большинстве областей зафиксировано снижение цен в транспорте в среднем на 0,5%. Только в Волынской области и Севастополе зафиксирован рост цен — на 1,7% и 4,5% соответственно. Цены на услуги связи в июле т.г. против июня снизились в большинстве областей страны, в среднем на 0,2%. В Винницкой, Волынской, Житомирской, Ривненской, Херсонской и Черниговской областях цены не изменились. Цены в сфере отдыха и культуры в июле т.г. против июня больше всего выросли в Полтавской и Харьковской областях — на 1,6%. Снижение цен зафиксировано в 5 областях и Севастополе, больше всего в Черновицкой, Ривненской областях и Севастополе — на 0,3%. В Херсонской области цены не изменились. Стоимость образования в июле т.г. к июню увеличилась, в основном, во Львовской области - на 2,6% (рост — 0,9%), Черниговской области - на 1,5% (рост — 3,4%) и Киеве — на 1% (рост — 1,7%). В 11 областях и АР Крым цены не изменились. Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в июле т.г. к июню больше всего выросла в АР Крым — на 3,4% (рост — 9,8%), Киеве — на 1,7% (рост — 2,9%) и Николаевской области - на 1,6% (рост — 6,1%). Снижение цен зафиксировано в 4 областях, больше всего в Херсонской области - на 0,4% (рост — 6,7%). В Киевской, Львовской, Ривненской и Черкасской областях цены не изменились.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять