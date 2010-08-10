В июле т.г. против июня в большинстве областей Украины зафиксирована дефляция. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины, информирует УНИАН. По данным Госкомстата, лидерами снижения потребительских цен по итогам июля т.г. стали Харьковская область — дефляция 0,8%, Полтавская, Ривненская области и АР Крым — 0,5%. С начала года (июль 2010 года против декабря 2009 года) во всех областях Украины зафиксирована инфляция, при этом потребительские цены больше всего выросли в Севастополе – на 7,5%, Киеве — 4,9%, Львовской области - 4,2%, АР Крым – 3,9%. Меньше всего цены выросли в Винницкой – 1,8%, Ривненской — 1,9%, Волынской и Тернопольской областях – 2%. Лидерами снижения цен на продукты питания и безалкогольные напитки в июле стали: Харьковская область – 1,5% (с начала года – рост 4,2%), Киев — 1,4% (5,8%), Ривненская, Полтавская, Днепропетровская области и АР Крым — 1,1% (рост 1,4%, 2,3%, 3,9% и 5,4% соответственно). В Ивано-Франковской области зафиксирован рост цен — на 0,1% (рост 5,5%), в Хмельницкой области - на 0,5% (рост 3,2%), Львовской области - на 0,2% (рост 6,5%). В Черниговской области цены не изменились (рост 2,4%). Алкогольные напитки и табачные изделия в июле т. г. против июня больше всего подорожали в Днепропетровской области – на 1,5% (с начала года – рост 8,5%), Донецкой — на 1,1% (рост 8,5%), Одесской и Полтавской областях – 1% (рост 8,9% и 7,3% соответственно). Снижение цен зафиксировано только в Херсонской области — на 0,1% (с начала года - рост 4%). Цены на одежду и обувь в июле т.г. больше всего выросли в Закарпатской области - на 0,3% (с начала года - рост 2,4%), Херсонской — на 0,2% (рост 2,1%), Днепропетровской, Луганской, Одесской, Сумской, Хмельницкой — на 0,1% (с начала года – рост 1%, 1,8%, 1,2%, спад 0,3%, рост 2,3% соответственно). Самое большое снижение цен зафиксировано в Винницкой области — на 0,5% (рост - 0,1%) и Киеве — на 0,4% (рост — 1,2%). В Волынской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областях, а также в Севастополе цены не изменились. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в июле т.г. к июню больше всего подорожали в Киеве — на 11,5% (рост - 10,9%) и Запорожской области — на 2,9% (рост — 6,9%). Снижение цен зафиксировано в Ивано-Франковской области - на 0,1% (рост — 0,6%), Хмельницкой области - 0,6% (рост - 0,6%) и Севастополе — на 0,2% (рост - 24,6%). В Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской областях цены не изменились. Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в июле т.г. к июню больше всего выросли в АР Крым — на 0,7% (рост — 0,7%) и Киеве — на 0,5% (снижение — 0,1%). Снижение цен зафиксировано в 8 областях, больше всего в Ивано-Франковской области - на 0,6% (снижение — 1,1%). В Винницкой, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях цены не изменились. Лидерами роста цен на услуги здравоохранения в июле т.г. стали Севастополь — на 4,7% (рост — 8,7%), Ривненская область - на 2,8% (рост — 5,9%) и Житомирская область - 2,2% (рост — 4,6%). Снижение цен зафиксировано в 6 областях, больше всего цены снизились в Тернопольской и Ивано-Франковской областях — на 1,4% и 1,2% соответственно. В Киевской и Полтавской областях цены не изменились. В июле т.г. июню в большинстве областей зафиксировано снижение цен в транспорте в среднем на 0,5%. Только в Волынской области и Севастополе зафиксирован рост цен — на 1,7% и 4,5% соответственно. Цены на услуги связи в июле т.г. против июня снизились в большинстве областей страны, в среднем на 0,2%. В Винницкой, Волынской, Житомирской, Ривненской, Херсонской и Черниговской областях цены не изменились. Цены в сфере отдыха и культуры в июле т.г. против июня больше всего выросли в Полтавской и Харьковской областях — на 1,6%. Снижение цен зафиксировано в 5 областях и Севастополе, больше всего в Черновицкой, Ривненской областях и Севастополе — на 0,3%. В Херсонской области цены не изменились. Стоимость образования в июле т.г. к июню увеличилась, в основном, во Львовской области - на 2,6% (рост — 0,9%), Черниговской области - на 1,5% (рост — 3,4%) и Киеве — на 1% (рост — 1,7%). В 11 областях и АР Крым цены не изменились. Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в июле т.г. к июню больше всего выросла в АР Крым — на 3,4% (рост — 9,8%), Киеве — на 1,7% (рост — 2,9%) и Николаевской области - на 1,6% (рост — 6,1%). Снижение цен зафиксировано в 4 областях, больше всего в Херсонской области - на 0,4% (рост — 6,7%). В Киевской, Львовской, Ривненской и Черкасской областях цены не изменились.