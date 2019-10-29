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В Нафтогазе рассказали о новом иске против Газпрома

29 октября 2019, 11:02

Юрий Витренко работает над исковыми требованиями к Газпрому.

Нафтогаз вывеска
В Нафтогазе готовят новый иск против Газпрома / УНИАН

Исполнительный директор Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о подготовке нового судебного иска к российскому Газпрому.

Об этом он рассказал, говоря о недавно состоявшихся трехсторонних консультациях по газу.

Витренко напомнил реакцию вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчовича, который был разочарован результатами переговоров.

"Но я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к Газпрому в новом арбитражном процессе", - написал представитель Нафтогаза в Facebook.

Напомним, ранее в Нафтогазе рассказали, что собирается предъявить Газпрому исковые требования на сумму 11 млрд долларов.

Газпром Нафтогаз Юрий Витренко транзит газа
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