Бездомные: депутатам Рады компенсировали миллионы гривен за жилье

Компенсация за жилье / imagestun.com

Народные депутаты IX – созыва получили компенсацию за жилье. Так, на 120 нардепов потратили около 3,29 миллиона гривен.

На Портале открытых данных указано, что говорится о сумме за октябрь. По данным активистов движения Чесно, некоторые депутаты получали возмещение за два месяца, остальные – один.

Так, 18 народных избранников получили по 41,6 тысячи гривен. При этом среди тех, кто получил компенсацию, оказались нардеп от Слуги народа Александр Кабанов, который в декларации указал проживание в квартире в Киеве площадью 75 кв.м 2015 года. При этом собственником квартиры указан Борис Шефир. Кроме того, по документам у Кабанова на конец 2018 года есть недостроенная квартира в Гостомеле. По словам депутат, дом еще строится, а в квартире Шефира он больше не живет.

Кроме того, компенсацию получил первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук, который по данным СМИИ арендует жилье у матери собственной жены.

Напомним, что ранее нардеп от Слуги народа Богдан Торохтий попросил у киевских властей жилье для своих восьми помощников.