СБУ просят допросить топ-менеджеров «Газпрома»

Адвокат экс-замглавы Гостаможни Анатолия Макаренко просит СБУ допросить в качестве свидетеля главу правления «Газпрома» Алексея Миллера и его зама Валерия Голубева относительно обстоятельств и условий составления договоров, связанных с газом RosUkrEnergo. Об этом говорится в ходатайстве защитника Макаренко адвоката Юрия Сухого старшему следователю СБУ, который расследует уголовное дело № 558 (нанесение ущерба государству в связи с решением Стокгольмского арбитража), информирует «Дело». Защитник Макаренко Юрий Сухов считает, что топ-менеджеры «Газпрома» (Алексей Миллер и Валерий Голубев) могут быть организаторами или подстрекателями преступления (продажи газа «РосУкрЭнерго». – Ред.). Так, в своем ходатайстве следователю СБУ Сухов указывает, что инициатором уступки «Газпромом» «Нафтогазу» права требования от RosUkrEnergo и составления договоров купли-продажи газа было именно ОАО «Газпром» в лице Голубева, а также главы правления Миллера. Сухов считает, что допрос Миллера и Голубева сможет прояснить ситуацию относительно особенностей взаимоотношений между «Газпромом» и RosUkrEnergo, а также согласования между этими компаниями процедуры уступки права требования и дальнейшего приобретения «Нафтогазом» права на 11 млрд кубометров газа. Как уже сообщалось, в начале июня Стокгольмский Арбитражный Трибунал в судебном разбирательстве между «РосУкрЭнерго» и «Нафтогазом» по поводу экспроприации газа в 2009 г. обязал «Нафтогаз» вернуть RUE 12,1 млрд куб. м газа до 1 сентября 2010 года. Напомним также, что в начале июля СБУ предъявила обвинение бывшему председателю Государственной таможенной службы Анатолию Макаренко в служебной халатности при растаможивании 11 млрд куб. м газа, принадлежность которого оспаривалась компанией «РосУкрЭнерго».