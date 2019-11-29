"От*битесь нах*й": в Сети ответили озаботившемуся судьбой ФЛП Милованову

Пользователи посоветовали Тимофею Милованову оставить в покое предпринимателей.
В Сети разгорелась бурная дискуссия после вопроса министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова о том, что делать с филическими лицами-предпринимателями.
Об этом Милованов написал на своей странице в Facebook, задав соответствующий вопрос пользователям.
"Что делать с ФЛП?", - написал Милованов, после чего началась активная дискуссия.
Отметим, что большинство комментаторов посоветовали просто оставить в покое предпринимателей.
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"Когда ты не можешь отличить фейсбук от гугла", - написал политолог Денис Гороховский.
"Я спросил у ясеня, что мне делать с ФОПами", - потроллил Милованова экс-нардеп Василий Горбаль.
"Милованов (это наш министр экономики) пишет в ФБ - Что делать с ФОПами? Я с другой стороны спрошу у ФОПов - что делать с Миловановым? И сразу предупреждаю - я против извращений. Хотя в этом случае... Но кто-то же голосовал за этого президента, эту партию и это правительство?", - пишет блогер Кирилл Сазонов.
"Что делать с Миловановым", - задал встречный вопрос журналист Михаил Ткач.
"Тимофей Милованов спрашивает, что делать с ФОПами. Мой самый лаконичный совет - от@битесь от нас нах@й", - жестко резюмировал политолог Юрий Романенко.
Напомним, ранее Милованов заявил о том, на президентских выборах поддержал кандидатуру Петра Порошенко.