"Ставит под вопрос": в Германии пригрозили Украине из-за Северного потока-2

Северный поток-2 / Фото: REUTERS

В Германии пригрозили Украине потерей помощи Европейского союза. Причиной такого заявления стала позиция Киева в отношении российского газопровода Северный поток-2.

По словам глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста, неприемлемо, чтобы Украина поддерживала позицию США в вопросе трубы.

"Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь", - заявил Эрнст в комментарии РИА Новости.

При этом он указал, что если США введут санкции против газопровода в обход Украины, то немецкие власти примут контрмеры. В качестве примера он привел повышение пошлин на сжиженный природный газ из США.

Как ранее сообщал Главред, первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал новые антироссийские санкции незаконными и заявил, что Европа их обойдет.