Украина стала второй в мире среди должников МВФ

Украина после получения от Международного валютного фонда (МВФ) первого транша нового кредита stand by SDR1,25 млрд нарастила свои обязательства перед фондом до SDR8,25 млрд ($12,66 млрд по текущему курсу), став второй страной в мире по этому показателю. Как говорится в сообщении МВФ, по состоянию на 5 августа крупнейшим должником фонда является Румыния – SDR9,03 млрд, а третье место занимает Венгрия – SDR7,64 млрд, информирует, сообщает Интерфакс-Украина. По данным МВФ, на долю Украины на начало августа приходился примерно каждый пятый доллар задолженности всех стран перед фондом по стандартным кредитным программам. Утвержденная программа stand by для Украины общим объемом SDR10 млрд является четвертой по величине среди действующих программ помощи МВФ, уступая по размерам Греции, Румынии и Венгрии. На минувшей неделе подобную статистику на 30 июня этого года представил также Всемирный банк. Согласно ей, Украина замыкает десятку крупнейших должников банка с показателем $3,22 млрд, уступая Польше с ее $3,81 млрд и опережая Россию с ее $2,88 млрд. Возглавляют этот перечень Китай с $12,888 млрд, Бразилия с $11,32 млрд, а также Индия, Мексика и Турция (от $10,75 млрд до $10,19 млрд). Доля Украины в общем объеме должников Всемирного банка составляла на середину этого года около 2,7%. Эксперты МВФ отмечают, что в случае своевременного и полного выделения денег по программе stand by долг Украины перед Фондом достигнет пикового значения в SDR14,77 млрд ($2,67 млрд) к концу 2012 года, что составит 53% всего внешнего государственного долга и 18% общего внешнего долга страны. Годом пиковых выплат Киева в адрес МВФ станет 2013 год. Их величина достигнет SDR4,1 млрд ($6,3 млрд), что будет эквивалентно 8,7% правительственных расходов, почти 75% обслуживания государственного внешнего долга, 3,6% ВВП, 14,3% валовых международных резервов и 7% прогнозируемого экспорта товаров и услуг. Согласно расчетам экспертов МВФ, в целом на обслуживание внешнего долга в 2013 году Украина может направить до 21,3% ВВП и 41,3% экспорта товаров и услуг. Однако фонд ожидает, что Украина подойдет к пиковым выплатам с достаточным запасом валютных резервов. По оценкам МВФ, за время действия 29-месячной программы stand by валовые международные резервы НБУ должны увеличиться на $14 млрд, чистые – на $2 млрд. Предполагается, что в случае своевременного и полного выполнения программы, валовые международные резервы НБУ в 2010 году возрастут с $26,5 млрд до $30,3 млрд, а в 2011 году – до $38,5 млрд, превысив достигнутый в августе 2008 года исторический максимум в $38,06 млрд. В 2012 году ожидается их дальнейший рост до $43,4 млрд. Около этого уровня они должны сохраниться и в последующие два года, прогнозирует МВФ. При этом госдолг, по оценкам фонда, увеличится с 34,6% ВВП в 2009 году до 39,6% ВВП в 2010 году, 42,7% ВВП – в 2011 году и 44,4% – в 2012 году, после чего начнет снижаться ежегодно на 2,5%-4% ВВП, опустившись на уровень 33,9% ВВП к концу 2015 года. Напомним, программа stand by предполагает выделение Украине SDR1 млрд второго транша кредита в конце ноябре этого года по итогам анализа выполнения условий программы по состоянию на конец сентября. Последующие 8 траншей, в случае успешного продолжения сотрудничества, должны выделяться ежеквартально, начиная с середины марта 2011 года. Их объем составляет по SDR1 млрд каждый за исключением последнего размером SDR0,75 млрд.