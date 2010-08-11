Всемирный банк призывает страны мира не ограничивать экспорт зерна

Всемирный банк (ВБ) призывает страны мира не ограничивать экспорт зерна, как это сделала пострадавшая от засухи Россия. Управляющий директор Всемирного банка Нгози Оконджо-Ивеала сообщила, что запрет на экспорт пшеницы из России, установленный до конца года, пока не вызывает кризис, но возникшие изменения цен на продовольственные товары делают менее устойчивым положение бедных стран, передает «РБК-Украина» со ссылкой на материалы Reuters. «Мы пока не видим кризиса и надеемся его предотвратить, обратившись к странам с просьбой не следовать политике, которая вызовет его наступление», - заявила представитель Всемирного банка. По ее словам, сокращение поставок зерна из России на мировой рынок можно восполнить из других источников, в частности США. В начале сентября Всемирный банк обратится к своему правлению с просьбой активизировать всемирный продовольственный фонд, основанный во время кризиса цен на продовольственные товары в 2008г., в случае необходимости помощи нуждающимся странам, сообщила Н.Оконджо-Ивеала. Напомним, правительство РФ приняло решение о введении временного запрета на экспорт зерна и производимых из него товаров в связи с засухой с 15 августа до 31 декабря 2010г. Говоря о введении запрета на экспорт зерна, Владимир Путин отметил, что у России достаточно резервов, но необходимо «не допустить роста внутренних цен на продовольствие, сохранить поголовье скота, сформировать резервы будущего года». Накануне В.Путин заявил, что рассчитывать на снятие в скором времени запрета на экспорт зерна не приходится. Он отметил, что, по подсчетам Министерства сельского хозяйства РФ, в 2010г. урожай зерна может составить 60-65 млн т, тогда как страна потребляет 77-78 млн т зерна в год. При этом источник в правительстве сообщил журналистам, что вопрос о продлении или сокращении срока запрета на экспорт зерна из РФ может быть пересмотрен после 1 октября 2010г.