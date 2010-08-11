Швейцария окажет России финансовую помощь в борьбе с пожарами

Швейцария выделит около 360 тысяч евро для помощи РФ в борьбе с пожарами. Эти деньги пойдут на закупку спецодежды и оборудования для защиты людей, мобилизованных для тушения пожаров, информирует ИА «Интермедиа консалтинг». Кроме того, в Москву вчера была направлена специальная группы из четырех медиков и экспертов, которая займется оценкой ситуации и проконтролирует поступление одежды и оборудования из Швейцарии. В МИД Швейцарии также отмечают, что посольство этой страны в Москве отказалось от идеи эвакуации людей. Миссия работает в обычном режиме.