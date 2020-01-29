"Прямой эффект": Милованов рассказал о влиянии коронавируса на экономику Украины

Тимофей Милованов / УНИАН

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов объяснил, как китайский коронавирус 2019-nCoV повлияет на экономику Украины. По его словам, экономическое состояние страны не пострадает.

При это он указал, что причиной низкого влияния коронавируса на украинскую экономику стал низкий уровень внешнего туризма.

"Обычно прямой эффект – это влияние на туризм – туризм замедляется. К сожалению, а в этом случае - к радости, внешний туризм в Украине маленький – он составляет всего 2% ВВП", – заявил глава ведомства во время брифинга по итогам заседания Кабмина в среду, 29 января.

В то же время, он указал, что потери могут понести перевозчиков и туроператоров, которые работают с Китаем.

"На товарооборот пока что мы не прогнозируем негативного влияния (коронавируса, - ред.). На самом деле, пользуясь возможностью, мы сняли несколько барьеров для торговли, для экспорта с Китаем, но это не связано с коронавирусом", – подытожил Милованов.

Как ранее сообщал Главред, смертельный китайский вирус может серьезно ударить по производству техники Apple.