"Натура подонка": Милованова заткнули в прямом эфире из-за дикого заявления о коронавирусе

Милованов нарвался на критику из-за слов о коронавирусе / скриншот из видео

Министр экономики Тимофей Милованов, который ранее рассказал о проверках покупателей земли, во всеуслышание заявил, что эпидемия коронавируса в Китае дает Украине возможность увеличить экспорт металлургической продукции и оказался в центре скандала.

К слову, в прямом эфире ток-шоу на телеканале Украина Милованов заявил, что заводы в Китае могут остановиться и у Украины появится возможность повысить экспорт металлургической продукции.

"На самом деле здесь есть определенные возможности для Украины. Я даже сказал бы ... Ну, да, нельзя так говорить, у наших друзей эпидемия ... Но то, что у них останавливается производство, это для нас важно. Китай, возможно, будет потреблять меньше продуктов металлургии. Основная причина, почему металлургическая промышленность произвела в этом году меньше, как раз в том, что Китай производил больше. Тот факт, что в некоторых провинциях те заводы могут остановиться, дает возможность для нас повысить экспорт на самом деле. Потому что мир будет замещать это в других местах...", - заявил Милованов.

После этих слов ведущий шоу Савик Шустер прервал реплику министра, отметив, что "так лучше не говорить, потому что потом еще будут цитировать где-нибудь по-английски", имея в виду, что эта реплика крайне некорректна.

Отметим, в комментарии под видео кто-то заметил, что такой человек дом с костей построит.

"Натура подонка как и тот что предлагал продать собаку ети личности себе дом с людских костей построят", - пишет пользователь Сети.

"Каждый эфир одни и те же морды! Савик, сколько можно уже приглашать этого неадекватного и невоспитанного Миловашку, этого ппофана Гончарука? Это вранье уже достало! В каждой программе!", - возмутилась Марина Струкова.

Напомним, ранее министр экономики Тимофей Милованов заявил, что единственный путь для ускорения экономического роста Украины заключается в инвестициях в людей и производство. По его словам, правительство в ближайшие годы планирует привлечь 50 миллиардов долларов иностранных инвестиций.

При этом он указал, что Кабмин планирует увеличить ежегодные объемы внутреннего инвестирования более чем в два раза, снизить износ основных фондов с 60,6 до 48,2%, а также войти в топовую группу по индексу человеческого капитала.